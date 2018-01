Guinée Equatoriale: Guinée équatoriale - Obiang Nguema prône la vigilance

Que s'est-il passé en Guinée équatoriale entre le mercredi 27 et le jeudi 28 décembre 2017 ?… Plus »

Et le week-end dernier lors de la cérémonie des « voeux de bien-être » adressés au président par le public, les militants du parti au pouvoir, les institutions législatives et le pouvoir judiciaire, le président équato-guinéen s'est voulu rassurant : « Je veux une transition heureuse, je ne veux pas la guerre » a-t-il précisé.

« Je ne suis pas au pouvoir parce que je veux y être. Quand vous voulez, vous pouvez me dire « Président, tu as déjà travaillé beaucoup », et je m'en irai » a déclaré le chef de l'Etat équato-guinéen dans un discours à la télévision d'Etat.

En effet, selon les autorités de Malabo, une trentaine d'hommes armés avaient été arrêtés à la frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Samedi, le président équato-guinéen a dénoncé un péril qui guetterait son pays. « On est en train d'organiser une guerre car ils disent que j'ai passé beaucoup de temps au pouvoir » a-t-il déclaré.

