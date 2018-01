Dans le cadre de son programme de lutte contre la pauvreté dans les villes et villages de Nioro, le Conseil départemental a offert, samedi dernier, un important lot de matériel aux populations et élèves du département.

Composé de 1100 sacs renfloués de fournitures scolaires pour les élèves, 230 tables-bancs, huit (8) armoires, tables d'accouchement, 16 lits d'hospitalisation et autres matériels divers pour les huit (8) postes de santé de la zone, des moulins à mil combinés, chaises en plastique, nattes, marmites, plats de service et bols pour les regroupements de femmes, la dotation de ce matériel est pour le Conseil départemental de Nioro, une manière de contribuer au renforcement du système éducatif dans le département, à l'autonomisation des femmes et la précarité dans les ménages.

Estimé à plus dizaines de millions de francs, cet appui du président Malaw Sow et son équipe a aussi été élargi dans le domaine du numérique où les lycées de Médina Sabakh, Wack Ngouna, et les Cem de Kabakoto et Thiamène Santhie ont tous été équipés en salles informatiques et de 15 ordinateurs fixées pour chaque salle.

Pour ce faire, le président du Conseil départemental fait apprendre que tout cela est un processus que son institution compte poursuivre pour combattre l'analphabétisme numérique dans le département de Nioro et permettre aux élèves du moyen secondaire d'accéder à cette nouvelle technologie, comme leurs frères et sœurs des grandes villes.