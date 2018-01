Sénégal: "Nouvel Horizon" cesse de paraître à partir du 5 janvier prochain

"A tous ceux qui suivent Nouvel Horizon depuis le 26 janvier 1996 et ont apprécié la qualité de notre travail et toutes les publications de PSP proposées (Thiof, Cactus, Champion, Mélokane), nous exprimons notre profonde gratitude et nos regrets", conclut le texte.

Le communiqué souligne que "la direction a souhaité avec cette suspension d'activités ne pas plonger les personnels dans une précarité dégradante et s'est résolue par ce moyen, à sauver l'image de l'entreprise et de Nouvel Horizon tout en s'offrant la possibilité d'une relance ultérieure si les conditions s'y prêtent".

Elle explique que la "décision de suspension des activités est la conséquence d'une situation économique en dégradation constante sur huit années consécutives avec des pertes de plus en plus difficiles à supporter".

