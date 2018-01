Afrique: Jean Michael Séri dans l'équipe type des Africains d'Euro

En attendant le 4 janvier pour connaître le nom du joueur africain de l'année 2017, l'hebdomadaire français de football, Francefootball, a dévoilé son équipe-type africaine. Un onze dans lequel figure le milieu de terrain ivoirien, Séri Jean Michael. Désigné déjà meilleur joueur africain évoluant en France, la saison dernière, cette nouvelle distinction vient confirmer le talent du joueur de l'Ogc Nice.

Avec sept buts et dix passes décisives, la saison dernière, l'international ivoirien a livré son exercice le plus abouti depuis ses débuts professionnels en Europe il y a cinq ans. Technique et doté d'une excellente vision du jeu, il a encore progressé face au but.

Pièce maîtresse de Nice en 2017, sous la direction de Lucien Favre, il a traversé une période difficile en début de saison, après son départ avorté au Barça l'été dernier.

Blessé en novembre, il n'a pas retrouvé l'intégralité de ses moyens et doit encore gagner en confiance et en influence avec sa sélection. Mais il demeure l'un des Africains les plus convoités d'Europe.

Trois pays placent, chacun, deux joueurs dans cette équipe-type. Il s'agit du Maroc (Nabil Dirar et Medhi Benatia), de l'Égypte (Essam El Hadary et Mohamed Salah) et du Sénégal (Kalidou Koulibaly et Sadio Mané). Le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang, finaliste du Ballon d'or africain, est le grand absent de cette liste .