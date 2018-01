Cote d'Ivoire: Mine d'or de Bonikro - Jean-Claude Brou insiste sur le respect de l'environnement et la RSE

Il a traduit sa gratitude au ministre Jean-Claude Brou pour son sens d'ouverture et son soutien. M. perkins a ajouté que «La signature du renouvellement de la Convention minière de Bonikro est en effet un signe distinctif de la relation de partenariat entre le Gouvernement et Newcrest Mining Limited dans notre pays ».

Les données du ministère indiquent que la société a également investi 4,5 milliards de FCfa pour le développement économique et social au profit des communautés riveraines, notamment la construction et l'équipement d'écoles, de centres de santé ainsi que la réalisation de projets agropastoraux.

D'autant plus que du 3 mai 2007 - date de la signature de la première convention jusqu'à fin 2017, la mine a produit 30 tonnes d'or et généré plus de 522 emplois, selon le communiqué.

