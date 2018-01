Cote d'Ivoire: Assemblée Générale de la CCI Cote d'Ivoire - Des représentants au Conseil d'administration du MCC élus

Ces assises ont également été l'occasion de procéder à l'élection du représentant de la CCI- Côte d'Ivoire et de son suppléant au conseil d'administration du Mca-CI.

Ce jeudi 28 décembre 2017, s'est tenu la 2ème Assemblée ordinaire de la mandature 2016-2022 de la Chambre de commerce et d'industrie e Côte d'ivoire sous la Présidence de Monsieur Touré Faman, son Président.

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ces assises, qui a été présidée par le ministère du Commerce de l'Artisanat et e la promotion des Pme, le président a rappelé les engagements de cette mandature à œuvrer véritablement au développement et à la promotion du secteur privé, avant de faire un bilan de l'année écoulée qui a été « riches en activités et a permis à l'institution de se repositionner, tant au niveau des relations avec l'Etat, qu'avec les entreprises et les différents partenaires au développement.

Le représentant du ministre, M. Kouatelay Albert, a confirmé cette perception d'une Chambre dynamique et engagée au service du secteur privé et de l'Etat. Il a exhorté les élus de l'institution à maintenir ce cap et à permettre de consolider le secteur privé ivoirien.

Ces assises ont également été l'occasion de procéder à l'élection du représentant de la Cci- Côte d'Ivoire et de son suppléant au conseil d'administration du MCA-CI.

Pour rappel, au cours de sa réunion trimestrielle en septembre dernier, le Conseil d'Administration du Millennium Challenge Corporation (Mcc) a approuvé un programme Compact de 524 millions de dollars au profit de la République de Côte d'Ivoire en vue de stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté.Ce programme viendra en appui à l'objectif à long terme du pays de diversifier son économie à travers des investissements dans les secteurs de l'éducation et des transports.

En marge donc des travaux, 03 candidats issus du secteur privé ont motivé leurs candidatures devant l'assemblée générale et des observateur chefs d'entreprises. Il s'agit de M. Soumahoro Mamadou, de M. Konan Guy Emmanuel et de M. Nabil AJAMI.

A l'issu du vote qui s'est déroulé sous la supervision de Mme Aïda Alassane N'Diaye-Riddick, coordonnatrice nationale du programme Compact - CI, M. Ajami Nabil a été élu comme administrateur au sein du Mca-CI et M. Konan Guy sera son suppléant.

Mme Alassane N'Diaye-Riddick a rappelé dans son mot de félicitation toute l'importance de ce programme pour la Côte d'Ivoire et les opportunités qu'il offre au secteur privé, tout en exhortant le nouvel administrateur à être une force de proposition du secteur privé.

M. Ajami est industriel et propriétaire de plusieurs sociétés. Il est un membre actif dans certaines organisations à caractère social, dont la fondation Omais et il est également vice-président de la CCI- Côte d'Ivoire.