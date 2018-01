Ghana: Accra - Le spécialiste des vols dans les églises trahi par les cameras de surveillance

Une recherche menée dans sa chambre a révélé que le quidam est passé maitre dans le vol des portables. Un téléphone Gotta, iPad, plusieurs passeports appartenant à des personnes différentes, iPhone, permis de conduire, plusieurs cartes de crédit et ATM, sac à main pour dames, trois clés de voiture et plusieurs cartes de visite. Le suspect a été emmené au commissariat de police de l'aéroport .

L'information publiée par le site ghanéen ce mardi 02 janvier par le site mynewsgh.com, qui précise que la chance a lâché ce voleur professionnel des églises." La chance du Nouvel An a lâché Kojo Annan, 43 ans, qui a acquis une certaine notoriété en volant dans des églises à Accra et alentours".

Fin de parcours pour le spécialiste de vols dans les églises à Accra(Ghana). Depuis, le 1er janvier 2017, à la messe du jour l'an, à Mary Mother of Good Counsel, une église catholique romaine dans le quartier résidentiel de Airport West, le suspect repondant au nom de Kojo Annan, âgé de 43 ans a été capturé. Et cela grâce aux cameras de surveillance. Il a été emmené au commissariat de police le plus proche.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.