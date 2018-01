Cote d'Ivoire: Autosuffisance en énergie renouvelable - L'entreprise Lynays se positionne comme un acteur clé

Poursuivant, M. Yéo assure que son intention est de permettre « à la Côte d'Ivoire et aux même au-delà du pays, à l'Afrique de bénéficier de solutions pouvant aider à lutter contre la vie chère, à réduire les consommations d'électricité et à permettre à ce que le pouvoir d'achat des populations puisse augmenter ».

Le directeur général de l'entreprise Lynays, M. Lonigué Emmanuel Yéo a révélé que son entreprise ne ménage aucun effort pour se positionner en tant que l'un des acteurs clés de « l'autosuffisance » en énergie renouvelable.

«Nous avons récemment présenté notre technologie à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Born en collaboration avec le Royaume du Maroc et l'Office européen des brevets. Et là-bas, nous avons constaté que ce que nous faisons, si on le fait bien, on peut contribuer effectivement à l'émergence de la Côte d'Ivoire, surtout dans le secteur de l'efficacité énergétique, de la gestion intelligente des mouvements d'énergie », a-t-il justifié.

C'était le jeudi 28 décembre à Abidjan Plateau, lors de la cérémonie éclatée de remise des prix des lauréats 2017 du prix d'Excellence au niveau national.

Poursuivant, M. Yéo assure que son intention est de permettre « à la Côte d'Ivoire et aux même au-delà du pays, à l'Afrique de bénéficier de solutions pouvant aider à lutter contre la vie chère, à réduire les consommations d'électricité et à permettre à ce que le pouvoir d'achat des populations puisse augmenter ».

Permettre aux entreprises d'être plus compétitives sur le plan national et international, est également un moyen de promouvoir les énergies renouvelables, a-t-il relevé. Toute chose susceptible « de permettre à notre économie de se tenir débout et de rester débout », a-t-il souhaité.

Par ailleurs, il a terminé en formulant ses vœux de nouvelle année aux ivoiriens. "Que chaque ivoirien puisse augmenter son niveau de vie afin que nous puissions vivre surtout dans la paix et la cohésion sociale. J'invite tous nos compatriotes, surtout la jeunesse à s'attacher au travail et aux bonnes méthodes de travail, aux études, aux inventions et surtout d'être courageux. Comme on le dit en Côte d'Ivoire : « Découragement n'est pas ivoirien ». A rester courageux et à travailler pour que nous puissions ensemble développer ce pays et pouvoir en être fier comme on le dit dans notre hymne national."

Bien avant, le directeur général de l'entreprise Lynays, M. Lonigué Emmanuel Yéo et quatre autres chefs d'entreprises de PME ont été récompensés par le Ministre ivoirien du commerce, de l'artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba le jeudi 28 décembre 2017, dans le cadre du prix d'excellence. Pour le ministre Souleymane Diarrassouba, cette célébration de l'excellence est le rendez-vous de la reconnaissance et du mérite. Car a-t-il indiqué, l'excellence est la rampe de l'émergence prônée le Président Alassane Ouattara.

Le Directeur général de LYNAYS, Société à responsabilité limitée (SARL), a été en 2011, lauréat du prix Cedeao pour l'entreprenariat et l'innovation du plus jeune entrepreneur.