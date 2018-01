Congo-Brazzaville: La crise financière n'a pas gâché la fête

Depuis le 1er janvier, l'Ouganda, la Zambie et le Congo sont en droit de ne plus apporter leur protection aux citoyens… Plus »

Au niveau de la circulation, la police a également tenu bon jusqu'à pratiquement l'aube. En effet, les agents de police se sont employés à réguler la circulation, traiter des embouteillages et des bouchons autour des ronds-points et bars dancing.

La vigilance a été au maximum pour anticiper les traditionnels débordements qui émaillent souvent les soirées festives. Ainsi, on pouvait observer partout la présence d'un ou plusieurs policiers non armés, pour dissuader les bandits et autres fauteurs de troubles.

Dans toute la ville, des dispositions ont été prises au niveau des services de police pour sécuriser la population dans les rues et à l'entrée des grandes discothèques, pâtisseries et autres lieux publics.

Champagne, Wisky et surtout la bière étaient de la partie dans la nuit de dimanche à lundi, dans des boîtes de nuit et bistrots pour fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.