Bénin: Grève dans le secteur de la justice

Miléna est arrivée pour des documents administratifs. Pas sûr qu'elle les obtienne dans les délais. Elle est amère et en colère : « C'est une pièce dont j'ai besoin pour déposer un dossier le 4 janvier. Je ne comprends pas qu'on puisse aller en grève sans service minimum. On ne pense pas du tout aux citoyens béninois. »

Palais de justice de Cotonou ce mardi : à l'intérieur, les salles d'audience sont closes et on ne voit pas de robe noire déambuler. Les guichets fermés le matin ouvrent l'après-midi sur réquisition, selon les grévistes, juste pour recevoir les demandes.

Au Bénin, la justice était pratiquement à l'arrêt mardi 2 janvier, 4 syndicats sur 8 ont lancé un mouvement de grève de 72 heures. A l'origine, des engagements non tenus par le gouvernement et le vote, le 28 décembre dernier, d'une loi retirant le droit de grève aux fonctionnaires de la justice et de la santé. Reportage au premier jour de grève au palais de justice de Cotonou.

