Mali: CMDT Holding - Le budget 2018 estimé à 326,079 milliards FCFA

Cette information a été donnée lors de la 84ème session du Conseil d'Administration de la Compagnie Malienne de Développement de Textile (CMDT). C'était le jeudi 28 décembre 2017 à Laïco Hôtel de l'Amitié, de Bamako.

Pour la circonstance, le Président directeur général de la CMDT Holding Baba Berthé a fait un état des lieux de la campagne écoulée avant de donner des indications sur celle à venir. Il se réjouit du bon résultat enregistré. En témoigne son propos : «Jamais la CMDT n'a produit autant de coton graine auparavant».

Il salue les performances de la campagne cotonnière 2017/2018. Une prévision de 706 000 tonnes de coton graine contre 647 257 tonnes pour la campagne précédente. Un résultat qui a eu pour effet la hausse du budget de la CMDT.

Ainsi, en 2018 le budget de la compagnie est estimé à 326,079 milliards FCFA. Soit une hausse de 18% par rapport au budget précédent. La CMDT se porte bien et les résultats de ses deux dernières années le confirment. En bon gestionnaire, son président appelle toujours à plus de rigueur. «Il ne faut pas oublier que c'est en période d'abondance qu'il faut gérer les temps de pénurie. Ainsi, le projet de budget traduit notre engagement à maîtriser et rationaliser les dépenses de notre société», a indiqué Baba Berthé aux administrateurs de la compagnie.

Avec cette production record, on s'attend à une plus value sur le marché international. Ce qui semble difficile à cause de la réticence de certains membres de l'organisation Mondiale du Commerce (OMC). Ces derniers n'ont pas encore daigné répondre au cri du cœur des communautés productrices de coton des Pays les Moins Avancés, en particulier les pays africains dont le Mali.

La filière coton fait vivre des millions de producteurs. Mais la détérioration des termes de l'échange fausse les règles du marché international. Ce qui influe négativement sur le niveau réel des revenus. Alors que dans ces pays, cette filière emploie plus de 80% de la population active dans les zones productrices de coton.