Tout en redonnant espoir aux congolaises et congolais, Autsai Asenga Médard a plusieurs fois martelé sur la préparation aux prochaines élections en République Démocratique du Congo. Pour le moment, "il n'y a pas autre chose que de se préparer pour élections", a-t-il dit. "Le PPRD, le MSR et tous les autres partis politiques membres de la Majorité présidentielle doivent se préparer", a-t-il conclu.

Sans aller par quatre chemins, cet élu qui a toujours gagné la confiance du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, et surtout celle de la population de l'ensemble de la l'ex-province orientale, a signifié que le Congo va connaître les troisièmes élections de son histoire, avec l'actuel Président de la République. Il fait ainsi allusion aux élections de 2006 et de 2011, tout en projetant celles de 2018, sous l'impulsion de Joseph Kabila Kabange. "Je vous ai toujours dit que le Chef de l'Etat est le père de la démocratie au Congo", a-t-il affirmé tout au long de son speech.

