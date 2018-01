Congo-Kinshasa: Après les marches, villes mortes, klaxons - 2018 - Bruno Tshibala table sur les élections !

"Non, plus question de marches, ni de déclarations tonitruantes et incongrues. A bas la violence ! Allons aux élections". Tel est l'appel de Bruno Tshibala qui se félicite, en passant, de la maturité du peuple congolais à ne pas céder aux schémas alambiqués. Pour lui, en effet, depuis 2011, la classe politique n'a que trop parlé. L'heure est arrivée, insiste-t-il, de donner la parole au peuple afin qu'il puisse trancher, le 23 décembre 2018, dans les urnes. L'actuel processus, rassure-t-il, autant que l'a fait d'ailleurs le Président Kabila, lui-même, dans son traditionnel message de vœux à la nation, le 31 décembre 2017, est tellement irréversible que rien ne saurait l'arrêter, ni le dérailler.

Si, après tous les stratagèmes, rien n'y va, quoi de plus normal que de rectifier le tir. Allusion faite aux marches, villes mortes, klaxons, cloches et autres sifflets, pour soit disant "renverser" le régime, alors que les élections qui constituent, pourtant, la voie royale pour accéder au strapontin du pouvoir, arrivent à pas de géant.

Bruno Tshibala Nzenzhe, nommé Premier Ministre en avril et investi en mai 2017 avec l'ensemble des membres de son gouvernement, est des ces personnalités qui donnent, ici, les premières leçons pédagogiques à la classe politique, après toutes ses frasques récessives et les envolées oratoires dont la finalité n'aura été, à l'en croire, qu'une espèce de jeu, presque désespéré, des hommes à la poursuite du vent.

