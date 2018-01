Depuis la création du quartier Kimbondo dans la commune de Mont-Ngafula, les habitants du quartier éprouvent un sentiment de rejet du gouvernement. En effet, l'électricité et l'eau potable sont des denrées rares dans ce recoin de Kinshasa.

Aux prises avec La Prospérité, Ils affirment qu'ils font des grands trajets pour trouver de l'eau. Et, en plus, ils doivent la payer. En plein 21ème siècle, il va sans dire que cet état de chose, dans un pays traversé de part et d'autre des cours d'eau comme la RDC, est plus que paradoxale et inacceptable. A l'occasion d'une descente sur terrain ce mardi 2 janvier 2017, les journalistes de votre quotidien ont tendu la perche à bien d'habitants de Kimbondo.

Tandis que l'eau et l'électricité ne sont plus un problème majeur dans certaines communes à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, ce n'est pas le cas pour les habitants de la commune de Mont Ngafula, particulièrement pour ceux qui résident au quartier Kimbondo. En effet, l'électricité dans cette partie de Kin la Belle est un trésor. Pour l'eau, à titre d'exemple, les habitants sont obligés de payer 1.000 FC pour que d'autres personnes puisent de l'eau dans des sources comme à l'époque éloignée où la canalisation des eaux de rivières aux cités n'était pas d'actualité.

Sur un autre plan, il y a le problème des routes.

En effet, les routes du quartier Kimbondo sont totalement difficiles à fréquenter. Ce, parce qu'il n'y a plus des bonnes routes surtout pour ceux là qui sont véhiculés pour empêcher des érosions et des fendillements dans la rue, des volontaires s'y adonnent en prenant soins d'arranger et entretenir leurs rues pour permettre aux habitants et aux visiteurs de ne plus avoir du mal à parcourir ce quartier. Des soins médicaux de qualité un droit pour tous, chez d'autres habitants de la ville de Kinshasa, dans la commune de Mont Ngafula, précisément au quartier Kimbondo, il y a manque des hôpitaux, dispensaires et même des pharmacies. Pour eux, des soins appropriés n'existent pas. C'est l'un des problèmes qui rendent les habitants de ce quartier triste. L'insécurité est aussi un des phénomènes fréquents.