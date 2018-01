Congo-Kinshasa: Football-Transfert - Firmin Mubele suscite de l'intérêt en Premier League

Il est actuellement deuxième meilleur buteur du club, avec un temps de jeu très réduit, ayant même réussi à trouver la faille contre l'ogre de la L1, le Paris Saint-Germain, même si Rennes a largement perdu. Et il a donc réussi à attirer de l'attention en Angleterre où Newcastle, Bournemouth, Swansea et West Bromwich Albion se seraient renseignés sur lui, indique The Guardian. Acheté 1,3 million d'euros du Qatar, il pourrait coûter aux environs de dix millions d'euros s'il rejoint la Premier League anglaise. L'on attend voir l'issue de ce mercato d'hiver pour être fixé sur son sort.

C'est la trêve en Europe, à l'exception de l'Angleterre où c'est le boxing-day. L'actualité, pour les Congolais, c'est plutôt sur le terrain des transferts. L'on parle de plus en plus de l'intérêt que suscite l'attaquant international de la RDC, Firmin Mubele du Stade Rennais, en Premier League.

