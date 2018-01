Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT/Pointe-Noire commémore un double anniversaire

Le 48e anniversaire de la création du parti et les 79 ans de la naissance de Marien Ngouabi, son fondateur, ont été célébrés le 31 décembre, sur le thème «Mobilisons-nous pour relever les défis actuels ».

Quelques moments importants ont marqué les retrouvailles, sous la direction de Victor Foudi, président de la fédération du Parti congolais du travail (PCT) de la ville côtière. Un film sur la vie et l'œuvre de Marien Ngouabi a été projetée à cette occasion qui a permis également la présentation et la réception des nouveaux membres.

Reprenant les propos d'Édouad Ambroise Noumazalay, ancien secrétaire général défunt de ce parti, Victor Foudi a rappelé que la vie de l'homme, tout comme celle des organisations ou des institutions, est assurément une succession des rendez-vous avec l'histoire. Ce double anniversaire se tient à un haut moment de l'histoire du PCT à Pointe-Noire.

A l'image de l'année 2017, a poursuivi l'orateur, 2018 doit être pour le PCT l'année de l'affirmation de sa position de leader en mettant en place les politiques efficientes de gestion en vue de faire face à la crise économique et financière que traverse le pays. « Les conclusions de la dernière session du comité central du Parti congolais du travail, tenue du 28 au 30 décembre dernier, donnent un large spectre de l'avenir du parti en ce sens qu'elles mettent l'accent sur deux principales activités, notamment la préparation et l'organisation du cinquième congrès ordinaire du PCT et la mobilisation des forces vives en vue d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de mise en œuvre de son programme », a-t-il indiqué.

Victor Foudi a pris acte des nouvelles adhésions des nouveaux membres de son parti, lançant un vibrant appel en vue du ressaisissement et du respect scrupuleux de la discipline afin que la pensée de la majorité l'emporte toujours et que celle de la minorité soit respectée. «Je prends acte de votre engagement tout en restant attentif et vigilant aux efforts que vous devez faire, en vous transformant à tout instant en des relais fiables de l'action du parti à la base. C'est à ce niveau que se situe la moisson comme le disait le président du comité central du PCT, le camarade Denis Sassou N'Guesso. Ce premier pas n'est que le début d'une aventure palpitante et exaltante, les hommes peuvent toujours vous décourager ou vous décevoir avec une conviction et foi, le parti ne vous décevra jamais. On adhère à un parti politique par décision personnelle, non par suivisme ou effet de mode. La vie du parti implique des sacrifices dont le premier est l'acquittement à ses obligations statutaires. Vous appartenez désormais à un grand parti, à une grande famille politique forte et vous devez en être fiers » a-t-il déclaré.

Le clou de la rencontre a été le port des foulards du parti par environ trois cents nouveaux membres.