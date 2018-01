Congo-Brazzaville: Vodacom Ligue 1 - Zone Est - Maniema Union leader de la manche aller

Depuis le 1er janvier, l'Ouganda, la Zambie et le Congo sont en droit de ne plus apporter leur protection aux citoyens… Plus »

La quatrième place échoit à un club promu cette année, le FC Mont Bleu de Bunia, dans la province d'Ituri qui a réussi à engranger également onze points avec un goal average (+1) moins favorable que Virunga (+4). Mont Bleu a clôturé la manche aller avec trois victoires, deux nuls et deux défaites, conservant encore ses chances de qualification pour le play-off de la 23e édition du championnat national de football. En cinquième position, on retrouve OC Bukavu Dawa avec neuf points, devant Cs Makiso (huit points), Oc Muungano (sept points) et Etoile du Kivu de Bukavu (cinq points).

Le club tuteuré par le général Amisi Kumba Tango (ce dernier est également président de V.Club de Kinshasa) compte quatre victoires, deux matchs nuls et une seule défaite. Dauphin Noir de Goma au Nord-Kivu est deuxième avec douze points glanés (quatre victoires et trois défaites), suivi, à la troisième position, par Daring Club Virunga, une autre formation de Goma qui a totalisé onze points au terme de ces sept journées de la manche aller.

La fin de la phase aller dans la zone de développement est du 23e championnat national de football s'est clôturée, le 29 décembre 2017, avec le résultat nul de zéro but partout entre le CS Makiso de Kisangani dans la province de Tshopo et l'OC Muungano. La rencontre s'est jouée au stade Lumumba du chef-lieu de l'ex-Province Orientale.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.