Congo-Brazzaville: Solidarité - Eco-Oil Energie offre des vivres à plusieurs ménages brazzavillois

La société privée de droit congolais est venue en aide, le 31 décembre 2017, à plusieurs familles à l'occasion de la fête du Nouvel An.

Au total, six sites de distribution ont été répertoriés dans toute la ville de Brazzaville. A Bacongo, le deuxième arrondissement, l'endroit choisi a été le quartier Tâ Nkeoua, où un important lot des vivres a été rendu disponible. Composé de cent quarante cartons de poulets de chair congelés, plus de mille bouteilles d'huile de palme produite par Eco-Oil Energie, près d'une centaine de sacs de riz, des tomates et autres accessoires, ces provisions ont été distribuées à plus de cinq cents ménages. Chaque foyer a reçu un kit complet afin de passer la fête dans l'allégresse.

« Je n'avais pas d'argent pour acheter de quoi passer la fête avec les enfants. Ce kit de vivres me permettra de passer cette journée dans la joie et la quiétude. Je remercie notre donateur, Claude Wilfrid Etoka, pour avoir pensé à nous aujourd'hui, que Dieu le bénisse », s'est réjouie Parfaite Kinata, une jeune fille-mère bénéficiaire.

« Je suis retraité depuis deux ans, sans pension, je n'avais pratiquement rien. Ce sachet de nourriture est le bienvenu parce qu'il me permettra de passer tant bien que mal la fête avec ma famille », a renchéri pour sa part, Jean Ngouari, un retraité dont la pension ne passe pas encore.

Dans les sites de Galiéni à Mpila et de l'Ecole Fleuve-Congo à Talangaï, tout comme ceux installés à l'Ecole primaire Leyet-Gaboka à Ouenzé; Moukondo; Mfilou et Nkombo, les mêmes produits y ont été apprêtés. « Quand on m'a transmis le reçu d'enregistrement, je n'y croyais vraiment pas. Je suis content d'avoir eu ce lot de vivres à l'orée de la fête, c'est pour moi un avantage, parce que je vais juste compléter ce qui manque pour permettre à ma famille de manger à sa faim », a lancé Odile Joséphine Awa, une vieille bénéficiaire à Talangaï.

Pour la société Eco-Oil Energie, ce geste humanitaire à l'endroit de la population a été fait pour permettre à la population lambda démunie de bien passer les fêtes de fin d'année. Sa vison, à travers cette campagne de distribution des vivres, est surtout de faire la promotion des produits Eco-Oil auprès de la population afin de la pousser à consommer des produits congolais.

« En tant que société citoyenne, nous travaillons sur l'espérance de transformer et d'industrialiser les produits du terroir et de contribuer au développement du pays. Nous voulons surtout faire connaître nos produits auprès de la population et encourager nos clients à consommer des produits du terroir », a souligné le directeur commercial et marketing, Justin Magloire Antoine Nzoloufoua, ayant supervisé l'opération.

Dirigée par Claude Wilfrid Etoka, Eco-Oil Energie SA est une société privée de droit congolais. Elle est déjà implantée dans plusieurs localités du pays, notamment à Mokéko, Owando, Etoumbi et Kayes.