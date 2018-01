Congo-Brazzaville: Nouvel An - Brazzaville tout paisible durant la Saint-Sylvestre

Il y a la crise économique et financière qui affecte les ménages, mais l'élan de fêter le Nouvel An dans la joie a bien été au rendez-vous à Brazzaville et sans doute dans tous le Congo.

Dans la capitale, notamment, les scènes de jouissance les plus notables ont été vues du côté de la route de la corniche menant vers la Case de Gaule où des enfants, accompagnés de leurs parents ont passé le clair de leur temps à festoyer le long du Pont du 15 août 1960. Cerise sur le gâteau, les services de police ont assuré aux quatre coins de la ville le déploiement nécessaire pour garantir la quiétude des Brazzavillois.

On a envie de dire que le « tour de force » réalisé par le gouvernement d'assurer la paie des fonctionnaires et la dynamique impulsée par l'apaisement intervenu dans le département du Pool y ont contribué dans une large mesure. Les Congolais veulent voir cette sérénité vécue dans l'entre-deux fêtes se pérenniser toute l'année et au-delà.