Congo-Kinshasa: Violences en RDC: le cardinal Laurent Monsengwo monte au créneau

Malgré les critiques nationales et internationales, le porte-parole de la police assure que les « tentatives de manifestations » ont été encadrées « avec rigueur et professionnalisme » et que sur les 5 morts recensés, aucun n'a été tué en lien direct avec ces manifestations. Parmi ces 5 personnes, selon la police il y aurait 2 brigands, un membre de la milice Kamuina Nsapu mortellement blessé dans l'attaque d'un poste de police à Masina, commune de Kinshasa, un terroriste et un agent de police.

L'archevêque de Kinshasa en remet une couche en dénonçant « des deals, l'accaparement des richesses et le maintien au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles ». « L'instrumentalisation de la liberté religieuse pour masquer des intérêts occultes, (...) peut provoquer et provoque des dommages aux sociétés, en l'occurrence la nôtre », a encore déclaré Laurent Monsengwo Pasinya.

