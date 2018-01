Gabon: L'ancien footballeur Régis Manon est décédé

La CAF (Confédération africaine de football) s'est également incliné devant sa mémoire. « Au nom du Comité exécutif de la CAF, en mon nom personnel et au nom de la famille du football africain, j'adresse mes plus sincères condoléances à la Fédération gabonaise de football, à sa famille et à l'ensemble du football gabonais. Nos pensées les accompagnent en ces moments si douloureux« , a déclaré le président Ahmad.

Passé pendant 7 ans par Tours, Manon a effectué l'essentiel de sa carrière en France. Avec l'équipe nationale du Gabon, il a disputé deux CAN, en 1994 en Tunisie, un seul match contre la grande équipe du Nigeria, puis, deux années plus tard, en Afrique du Sud, où il ne joua que la fin de la rencontre avec le Zaïre.

