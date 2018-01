Ile Maurice: Fond-du-Sac - A bord de son 4x4, il écrase père et fils contre un mur et prend la fuite

Selon des recoupements, Akshay Baboolall aurait débarqué chez les Goorbin dans la soirée. Une dispute aurait alors éclaté, avant de virer au drame. Akshay Baboolall serait sorti du domicile des Goorbin et serait monté à bord de son 4x4. C'est alors qu'il aurait écrasé Vijay Anand Goorbin, 37 ans, et son père, 62 ans, qui étaient à sa poursuite... Akshay Baboolall a par la suite pris la fuite.

Cela fait pas mal de temps qu'ils sont à couteaux tirés. Et dans la soirée du mardi 2 janvier, la mésentente entre les Goorbin et leur voisin, Akshay Baboolall, a fini par dégénérer. Ce dernier a écrasé père et fils contre un mur, avant de prendre la fuite. Le drame s'est produit à Fond-du-Sac.

