Ile Maurice: Météo - orages et rafales attendus à certains endroits

Ce début d'année ne se fera pas sous le signe du soleil. La grisaille devrait persister encore quelques jours, à en croire la station météorologique de Vacoas. La faute à la dépression tropicale évoluant au Nord-Ouest de Maurice et à un anticyclone qui se trouve au Sud des Mascareignes.

Ainsi, s'il pourrait y avoir de (très) timides percées du soleil, ce mercredi 3 janvier, le temps sera surtout venteux, nuageux, voire couvert sur l'ensemble du pays. Des rafales pouvant atteindre 70 km/h sont attendues. Selon Meteo Maurice, des bandes nuageuses externes associées à la dépression tropicale influencent le temps local.

La station météorologique de Vacoas prévoit également des averses. Notamment à l'Est, au Nord et sur le plateau central. Averses qui pourraient devenir modérées et être accompagnées d'orages isolés. Ce temps maussade devrait persister dans la nuit dans les régions précitées.

La température oscillera, elle, entre 25°C et 27°C sur le Plateau central et entre 29°C et 32°C sur le littoral. Les sorties en haute mer et dans le lagon sont déconseillées.