Madagascar: Bonara Be 67 ha - Lôla toujours fidèle au grand rendez-vous

Et oui, avec la sortie de ses différents albums et comptant derrière lui 18 années de carrière solo cette année, Lôla est loin d'être égalé.

Sans tarder, avec assurance et bien décidé à aller de l'avant, Lola, armé de sa guitare et de sa formidable voix, démarre sa prestation avec deux slows bien connus de l'assistance.

La pluie et ses caprices dans la soirée du 29 décembre ont beaucoup dérangé bon nombre de fêtards de la capitale, à deux jours avant la fameuse Saint Sylvestre, mais n'ont pu empêcher les habitués de se déplacer du côté du Restaurant Bonara Be chez Sa-Yah dans le quartier des 67ha Nord -Est.

