Mali: Un rassemblement contre les violences faites aux femmes

Elle a été élue samedi 30 décembre et doit entrer en fonction dans les jours qui viennent. Ses priorités sont l'accès des femmes à l'éducation, aux services de base, aux terres, à la fonction publique ; mais aussi la lutte contre les violences faites aux femmes, violences corporelles et sexuelles.

Le rappeur Master Soumy est venu prôner plus de sensibilisation : « Parler des droits de la femme, parler de l'égalité homme-femme, c'est considéré comme tabou. Mais il faut en parler pour éviter ce genre de situation, pour éviter ce genre de drame. » Une manifestation est prévue samedi 6 janvier pour porter le deuil et ouvrir les débats.

Des interventions (sociales) se font et les plaintes s'arrêtent. Nous voulons que cela cesse parce que tant que les hommes auront cette idée qu'il n'y a pas de suite aux causes, les violences continueront. »

Touchée, elle est venue avec une délégation de sa famille porter un message : « On est là pour dénoncer cette violence faite à la femme, on est là pour des plaidoyers, pour que les autorités maliennes appliquent une loi ou bien je ne sais pas quoi, pour que vraiment ça s'arrête. On dit vraiment stop, parce que Fanta c'est une victime de trop. »

L'émotion est encore forte, et les yeux rougis. Traoré Coumba Bah, cousine de Fanta Sékou Fofana, morte des suites de violences conjugales, rejoint les militantes de la cause féminine.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.