Nigeria: Le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, publie une nouvelle vidéo

Une vidéo qui renforce pour le chercheur la division du groupe : « Quoi qu'il en soit, de certains qui veulent prétendre que le groupe s'étendrait à travers l'Afrique, ce n'est nullement le cas même si le groupe porte toujours la signature de l'Etat islamique, puisqu'on le sait le groupe est divisé en plusieurs factions dont deux au moins se revendiquent de l'Etat islamique, ce qui montre aussi finalement la déconfiture du mouvement à la fois dans le Borno, et ailleurs d'une manière plus générale dans le monde ».

C'est une vidéo qui revendique plusieurs attaques récentes à Maiduguri, à Gamboru et à Damboa. Mais si les attentats-suicides, les raids sur les villages, les villes et les postes militaires se sont multipliés ces deux derniers mois, Boko Haram reste en difficulté et divisé.

