Madagascar: Le calme avant la tempête ?

Ce sont des manœuvres qui entrent dans le cadre de la réorientation de l'action du pouvoir et la population va assister en spectatrice à ces calculs qui ne la concernent pas directement. Ce qui l'intéresse, c'est la hausse ou non du coût de la vie. La reprise après ce week-end de fête semble se faire plutôt calmement. Les automobilistes n'ont pour l'instant pas eu la désagréable surprise d'une hausse du prix de l'essence, mais il ne faut jurer de rien dans les jours à venir.

C'est le calme avant la tempête au sens propre comme au sens figuré, puisqu'un cyclone est en train de se former au large de nos côtes. Les prévisions des services météorologiques ne sont pas encore alarmantes, mais la situation peut très vite se détériorer. L'atmosphère politique peut aussi très vite changer, avec ce projet de motion de censure qui vise le gouvernement du Premier ministre Mahafaly Olivier. La session extraordinaire de l'Assemblée qui va avoir lieu bientôt sera donc particulièrement agitée. On dit que ce sont les députés favorables au régime les plus actifs dans cette affaire.

Après les fêtes de fin d'année, les Malgaches en général et les Tananariviens en particulier semblent être dans l'expectative. Ils avaient accueilli le 1er janvier sans véritable euphorie, en témoigne l'absence de concert de klaxons dans la ville. Ils appréhendent l'avenir, celui à court et moyen terme qui semble assez sombre. Ils vont voir s'accroître les difficultés de leur vie quotidienne sous les yeux des ténors politiques qui vont intensifier leurs escarmouches avant l'ouverture officielle de la campagne présidentielle.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.