Cote d'Ivoire: CHAN 2018 - Les surprises du coach des éléphants

L'autre surprise reste la sélection d'Alex Angbandji. Le latéral droit de l'ASEC Mimosas rejoint la colonie jaune et noir des Eléphants composée de Cissé Abdoul Karim, Akassou Arnaud, Coulibaly Wonlo, Diomandé Ahmed et Phonsinho.

Les absences de Jimoh Sherif (AS Athletic, D2) et d'Ousmane Ouattara (FC San Pedro) n'ont rien d'administratifs par contre. Contrairement à Bagaté, ces deux défenseurs n'ont pas convaincu.

Attendue par plus d'un observateur du football ivoirien, la liste des retenus pour le CHAN 2018 a été dévoilée au moment indiqué. Si l'on était parti pour un classique au regard des groupes établis durant les 5 stages locaux, Kamara Ibrahim n'a pas failli au tableau de la traditionnelle surprise du chef. Et, une fois sur deux, contre son gré.

