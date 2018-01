Madagascar: Natation / Saint-Michel - Des médailles, des records et des meilleures performances au retour de la Réunion

Murielle Rabarijaona du St Michel CN, en pleine forme est revenue avec une médaille de bronze.

La délégation malgache partie à la Réunion en fin d'année participer au meeting de la Réunion est rentrée avec des médailles, des records de Madagascar et des meilleures performances. De vrais cadeaux de Noël.

« Nous félicitons la délégation ayant participé au Meeting de l'Océan Indien à La Réunion. Nous félicitons particulièrement les nageurs ayant décroché des médailles lors de ce Meeting, ainsi que ceux qui ont battu des records nationaux et ont fait de meilleures performances. Nous souhaitons toujours une bonne continuation aux nageurs et de bonnes préparations pour la suite » a déclaré Harivola Sarah Rakotondrainibe à la délégation malgache rentrée de La Réunion. En effet, des félicitations qui ont tout leur poids, car ils sont rentrés bien bardés de médailles, de performances et de records. Au total, cinq médailles dont deux d'argent et trois de bronze ; trois records de Madagascar ainsi que deux meilleures performances. Les médailles d'argent sont à l'actif de Razafintsalama Tiavintsoa et Andrianaivo Ony. Les médailles de bronze sont aussi à leurs actifs, mais on y ajoutera Murielle Rabarijaona qui nous est revenue en pleine forme. Jaona Rabary chef de délégation et non moins président du club de natation de Saint-Michel est un homme heureux. « Les résultats s'améliorent chaque année. La motivation des jeunes fait plaisir. Peut-être le fait de côtoyer des grands nageurs ou de passer Noël à La Réunion ? Mais c'est surtout une volonté sans faille de tous ceux qui sont engagés dans la natation et je remercie personnellement mon club »

Les résultats

Les records de Madagascar

RABARIJAONA Murielle

- 1 500m Nage Libre : Record de Madagascar 20'06″27 du 28/12/2017

contre 20'40″42 du 05/05/04 à Casablanca de RAMERISON RABENJA Liana

- 400m Nage Libre : Record de Madagascar 04'55″96 du 29/12/2017

contre elle même en 04'56″03 à Toamasina du 06/05/16

RAKOTOMAVO John

- 200m papillon : Record de Madagascar 02'18″66 du 29/12/2017

contre lui-même en 02'20″16 du 19/02/2017 à Vontovorona

Les meilleures performances

RAZAFINTSALAMA Tiavintsoa (Benjamin)

Meilleure performance: 200 Brasse en 02'56″61 du 28/12/1

contre 02'57'79 du 10/08/98 à Réunion de RAZANAMASY Tahiry (3F ANS)

ANDRIANAIVO Ony (poussine)

Meilleure performance 400QN en 06'30″40 du 28/12/17

contre 06'47″50 de RABEJAONA Antsa du 28/04/02 à ANS Ampefiloha

MEDAILLES :

Argent :

RAZAFINTSALAMA Tiavintsoa - St Michel CN - (2e Argent) en 200 Brasse (02'56″61)

ANDRIANAIVO Ony : Médaille d'argent en 200dos

Bronze :

ANDRIANAIVO Ony - COSRA (3e Bronze) en 50Dos.

RABARIJAONA Murielle : St Michel CN - Médaille de bronze en 800NL OPEN

RAZAFINTSALAMA Tiavintsoa: - St Michel CN - Médaille de bronze en 100Br