Egypte: Internet - Un débit de tortue dû à la cybersurveillance de l'Etat?

Aujourd'hui on estime à plusieurs centaines les sites bloqués par le pare-feu. Il y est aussi question du matériel de cybersurveillance que l'Etat égyptien aurait acheté à l'entreprise française Nexa et qui permet de traquer en temps réel toutes les communications électroniques d'une cible donnée.

Ces derniers seraient diabolisés par des députés de la majorité qui ont proposé l'obligation d'enregistrer auprès des autorités, carte d'identité à l'appui, les comptes Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Les contrevenants seraient passibles d'amende et même de prison. Une cyber-inquisition, selon des internautes.

Les internautes se demandent quel est le rapport entre leur problème de débit et un câble entre Singapour et l'Australie. D'autant plus que la plupart des connexions faites à partir de l'Egypte sont principalement vers l'Europe et l'Amérique - des connexions qui passent par des câbles en Méditerranée en parfait état de marche.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre eux maudissent la compagnie et l'accusent d'escroquerie. Le hashtag #TEData est même devenu une tendance sur Twitter. On voit donc des internautes désespérés publier des captures d'écran de leur débit de tortue.

Telecom Egypt, qui a le monopole du réseau de télécommunications avec l'étranger, a plaidé le problème technique : « Un câble sous-marin s'est rompu du côté de Singapour et a ralenti tout le débit allant d'Asie en Europe et passant par l'Egypte. »

