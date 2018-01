Cote d'Ivoire: Mairie d'Agboville - Plus d'un milliard de francs investis par le conseil municipal en 5 ans

Cette équipe ne doit pas être changée car on ne change pas une équipe qui gagne », a tranché le maire. Qui croit en ses chances pour les prochaines élections. Avant de souhaiter une bonne année à ses collaborateurs et à la presse.

A la question de savoir s'il est prêt pour les élections municipales et régionales prévues en 2018 , il rétorque qu'il attend la notification du gouvernement avant d'indiquer qu'il revient à la population de juger son équipe qui, à son sens, a bien travaillé dans la cohésion et l'entente.

Toutefois, attaqué sur la question des ordures, il dit avec fierté avoir mieux fait en 5 ans d'exercice pour avoir construit un dépotoir et acheté 15 tricycles pour le ramassage des ordures ménagères. N'cho Acho se félicite en plus du soutien qu'il a apporté aux actions de sensibilisation sur le Vih-Sida.

« Il faut savoir que nous avons fait 60 actions qui couvrent les aides et les subventions aux religieux, aux clubs sportifs etc. et les opérations au nombre de 720 qui concernent les projets, c'est-à-dire les constructions d'écoles à Adahou, à Ery-Makouguié ou encore les centres de santé comme en témoigne celui en construction au quartier Kouakoukro, les 25 km de reprofilage lourd faits par la mairie chaque année dans la ville comme dans certains villages de la commune », a expliqué le maire et par ailleurs directeur des relations extérieures des Douanes ivoiriennes.

