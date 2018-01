Afrique: Le scandale sulfureux CaïmaGate, un délit d'initié de 7 milliards de fcfa

Son entourage immédiat soutiennent mordicus qu'il va sévir. Ce scandale révélé par Piédestal et TamTamInfos- qui ressemble fort bien à Norbourg et à Earl Jones- n'est que le début d'une vaste série d'enquêtes qui seront éventrées les jours à venir...

Pour des malversations financières estimées à plus de 7 milliards de Fcfa, TamTamInfos que Confidentiel Afrique a parcouru de long en large renseigne que le Directeur général de la société Caima, a été placé en garde à vue hier mardi à la police judiciaire de Niamey. Une affaire, la plus cocasse et sulfureuse de la République du Niger d'après des sources judiciaires, sous le deuxième quinquennat du Président Issoufou Mahamadou.

