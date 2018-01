Cote d'Ivoire: Saint Sylvestre - Feux d'artifice dans le ciel bouakéen

Pari réussi pour le ministre des Transports, Amadou Koné, le député Bema Fofana et son équipe pour ce spectacle haut en couleur, en lumière et en son qui ont permis aux bouakéens d'accueillir l'année 2018 dans une grande ambiance de fête.

Parents et enfants, touristes et badauds se bousculaient pour être des témoins privilégiés de ce premier giga feu d'artifice et un concert gratuit offert aux bouakéens par le ministre des Transports, Amadou Koné avec à ses côtés Bema Fofana et Paul Dakuyo, respectivement député de Bouaké-commune et 5ème adjoint au maire de Bouaké.

A la veille du nouvel an, des feux d'artifices ont été lancés à Bouaké à partir du palais du carnaval. En explosant, ces fusées émettaient des jets colorés et de magnifiques bouquets étoilés qui ont par moment arraché des applaudissements aux nombreux bouakéens qui se sont précipités aux abords de l'avenue de la Reine Pokou pour suivre en direct l'évènement.

