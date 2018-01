Afrique du Sud: Répondre aux violences sexuelles omniprésentes dans la « ceinture de platine » sud-africaine

Ryk Hattingh est mort d'une crise cardiaque et d'une tristesse refoulée. Cela faisait longtemps, du… Plus »

Sur les quelques 11 000 femmes et jeunes filles violées à Rustenburg et dans les environs chaque année, seulement 5% le signalent à une structure de santé.

Pour donner une idée de l'ampleur de la crise, en 2015, MSF a mené une étude dans les alentours de la ville de Rustenburg, près de laquelle se trouve la commune de Boitekong, qui a démontré qu'une femme sur deux entre 18 et 49 ans avait été soumise à des violences sexuelles, et qu'une sur quatre avait été violée au cours de sa vie.

