Madagascar: Éviction de la présidentielle - Ravalomanana brandit la menace d'une crise

Une remise en question, qui coïncide avec la réapparition du dossier judiciaire sur le massacre du 7 février 2009 dans les débats. Une affaire où Marc Ravalomanana a été jugé par contumace à une peine de travaux forcés à perpétuité, et de payer des dommages et intérêts aux familles des victimes, en 2010. Ce qui a amené au gel de ses comptes bancaires, depuis. Récemment, les comptes de deux de ses coaccusés de l'époque ont fait l'objet d'un saisi arrêt.

La Constitution dispose que « tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malgache, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins trente cinq ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ». C'est sur la pleine jouissance des droits civils que certains courants émettent des doutes sur l'éligibilité du fondateur de l'empire Tiko.

« Pensez-vous que le pays sera en paix si on refuse ma candidature ? Pensez-vous que les partisans du parti "Tiako i Madagasikara" (Tim) accepteront pareille chose ? », a déclaré avec véhémence le résident de Faravohitra. Une réaction suite aux questions de la presse, quant à l'éventualité qu'il ne soit pas éligible à la course à la magistrature suprême.

