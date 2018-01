Rwanda: Difficile de trouver un nouveau président à la fédération

Depuis le 1er janvier, l'Ouganda, la Zambie et le Congo sont en droit de ne plus apporter leur protection aux citoyens… Plus »

La Commission électorale décide enfin, su la base des textes, de remettre le président sortant et son bureau en selle. Ils auront à diriger la fédération pour une période de transition et devront organiser de nouvelles élections dans les 90 jours.

Au début de la journée, ils étaient deux en lice pour le poste de président. Le sortant Vincent Nzamwita et Félicité Rwemalika. Mais avant le début des hostilités, Nzamwita e retire pou des raisons personnelles. Désormais seul en lice, sa challenger n'avait plus grand obstacle pour être élue. Sauf qu'elle n'arrive pas à avoir la majorité à l'issue du décompte des votes. Sur 52 votants, Rwemalika n'enregistre que 13 voix contre 39 suffrages invalidés. D'après les textes de la Ferwafa, le vainqueur doit obtenir 26+1 pour être déclaré élu.

