Angola: Le gouvernorat de Cunene réaffirme son engagement en faveur du bien-être des anciens combattants

La gouvernante a souligné que, malgré les difficultés économiques et financières que connaît le pays, tout était fait pour améliorer de plus en plus les ambitions de vie des populations, en particulier la construction d'écoles, hôpitaux, routes, chemins de fer, barrage hydroélectrique et d'autres actions.

Elle a dit que l'assistance consistait à matérialiser des projets de réintégration sociale et d'autres avantages, en vue du prestige de ceux qui, avec un sens patriotique et sans épargner aucun effort, se sont battus pour libérer le pays du colonialisme.

La responsable qui parlait à la cérémonie qui a marqué l'ouverture de la journée commémorative des 4 et 15 janvier, dates dédiées aux martyrs de Baixa de Cassanje et aux ex-combattants.

Ondjiva — Le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique de Cunene, Mme Albertina Teresa José, a réitéré mercredi l'engagement du gouvernorat de continuer à travailler à l'amélioration de la qualité de vie des anciens combattants et vétérans de la patrie.

