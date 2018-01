Tunisie: Deux visions du monde à partager !

Quant au cinéma Le Paris, il présente samedi à 15h00, le film «La noce», une œuvre du collectif Nouveau Théâtre sortie en 1978.

Un film rare et précieux qui porte la signature de l'un des groupes les plus créatifs du théâtre tunisien, qui s'empare ici de la caméra pour donner vie à une œuvre qui célèbre une composition et une mise en scène de l'espace comme au théâtre, mais avec une maîtrise éloquente des codes du 7e art.

«La noce» est un scénario et une réalisation du Collectif Nouveau Théâtre, filmé par Habib Masrouki, monté par Larbi Ben Ali, mixé par Hachemi Joulak et Faouzi Thabet et interprété par Jalila Baccar, Mohamed Driss et Fadhel Jaziri, dont voici le synopsis : «Il est minuit passé, l'action se déroule après le dîner qui clôture traditionnellement le septième jour du mariage. Nous sommes dans une vieille maison de la médina, appartenant au père du marié. La propriété croulante est destinée à la démolition par décret municipal. Avec le départ des derniers invités, les mariés vont, dans un jeu cruel découvrir les mensonges, les malentendus, le mépris et les haines réciproques... ».

En plus de leur valeur artistique, ces deux films présentent deux visions du monde qui en font des œuvres universelles qui ont encore des choses à nous dire aujourd'hui, à découvrir ou à redécouvrir sur grand écran. Une bonne façon de commencer l'année, avec une touche de rêve et de réflexion.

Par ailleurs, «L'homme à la caméra» est programmé dans le cadre du cycle «Un œil sur la ville», le troisième des «mercredis du cinéma» du ciné-club de Tunis pour la saison 2017-2018. Un cycle qui propose d'autres films à voir, dont voici le programme :

- Mercredi 10 janvier : «Berlin, symphonie d'une grande ville» (1927) de Walther Ruttman

- Mercredi 17 janvier : «Mur, murs» (1981) d'Agnès Varda

- Mercredi 24 janvier : «Tokyo Story» (1953) de Yasujirō Ozu

- Mercredi 31 janvier : «D'est» (1993) de Chantal Akerman.