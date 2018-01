Tunisie: Trois conditions pour revenir...

Cette fois-ci, l'ESZ semble tenir bon parce qu'elle lutte pour la survie. Contraint par la pression de la rue accentuée par les supporters, grands et petits, le comité directeur a décidé de se retirer de la compétition, «ce qui est arrivé était prévisible et on a fait l'essentiel pour éviter un tel scénario, mais en vain.

Inutile donc de continuer», a déclaré Abdallah Belhiba, président du club. Le milieu sportif, au début, puis toutes les couches de la société civile ont commencé à exprimer leur mécontentement. Attroupements, blocages de routes, manifestations, réunions se sont amplifiés... Communiqués et lettres relatant les faits qui se sont produits le jour du match et bien avant, exprimant les revendications de l'ESZ et signés par les partis politiques locaux, ont été adressés aux autorités concernées. Les remous se poursuivent et les manifestants menacent de toucher d'autres secteurs. Dans cette situation qui fait boule de neige, les responsables de l'ESZ lient leur retour à la compétition à trois conditions : le match devra être rejoué, un arbitre international dirigera la partie et la rencontre devra être retransmise en direct à la TV.

D'autre part, dimanche soir, une réunion devant rassembler les anciens présidents de l'ESZ s'est tenue au local du club. Mais comme la décision a été un peu hâtive, les Belgacem Bouaouaja, Mouldi Mnakri, Ali Baâboura, Aziz Dhouib, Béchir Abichou, Belgacem Mnafakh, Yacine Gana, Ali Oueriemmi n'ont pu se présenter au rendez-vous, pour une raison ou une autre. Quant aux présents, ils ont tous insisté sur les bonnes relations de voisinage qui lient zarzis et Ben Guerdane et le seront à vie. En même temps, ils souhaitent que l'autorité compétente intervienne pour résoudre ce problème en toute transparence et objectivité. Hichem Bouajila, résident en France, a ajouté pour sa part: «L'ESZ ne cédera pas et au cas où la FTF ne parviendrait pas à trouver une solution fiable et correcte à ce problème, on va porter plainte à la Fifa».