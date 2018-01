Tunisie: Gagner des points !

Les Goulettois poussés par leur public veulent éviter la mauvaise passe de la saison dernière où ils ont joué pour le maintien, et entendent être présents au play-off. Une victoire ce soir leur permettra de gagner deux points contre le CA (exempt) et face à la JSK, un concurrent direct.

Et surtout de prendre option ou au moins d'avoir un bon coup de pouce dans ce dernier sprint. Les équipiers de Ben Abdallah, qui comptent sur un groupe rajeuni issu du club, vont jouer contre une équipe qui associe expérience (Kochat, Kéchrid, M'sakni) et jeunesse (Dhif, Jaouadi). La JSK veut gagner et prendre l'avantage aux confrontations directes et rejoindre l'ESG au classement.

La situation est assez compliquée. Dans ce groupe, la DSG, qui n'a pas bien réussi son début de saison, va essayer de battre une USAnsar en pleine crise et se rapprocher mais ses chances ne dépendent plus d'elle uniquement.

JSM-EZS : duel à distance !

Dans ce groupe, les duels directs et à distance sont nombreux. On a d'abord l'USM et l'ESS qui se livrent un duel pour la première place et pour le moment, l'ESS a un point d'avance et ne doit pas être rejointe par l'USM si elle veut conserver son avantage. Et comme l'ESS joue face à la JSMenazeh à Tunis, on peut dire que ce sera le choc de ce groupe.

La JSM veut gagner pour éviter que son adversaire direct EZS (les deux se partagent le même classement avec 13 points), qui joue un match facile contre l'ASM, ne prenne un point de plus. Ça va être difficile pour les équipiers de Trimech vu la forme de l'ESS et de la stabilité de son groupe. L'USM va suivre le match JSM-ESS en espérant que l'ESS soit piégée pour la rejoindre à la première place. L'USM joue à Nabeul face à un SN en très grande crise. Le club nabeulien qui a beaucoup donné au basket tunisien se trouve dans un moment difficile et va jouer pour le maintien.

Le programme

Groupe A

Grombalia

18h00 : DSG-USA

La Goulette

18h00 : ESG-JSK

Groupe B

Nabeul

18h00 : SN-USM

Palais des sports d'El Menzah

18h00 : JSM-ESS

Ezzahra

18h00 : EZS-ASM