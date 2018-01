Tunisie: Le meilleur est à venir

Le problème au Club Africain est le manque de moyens financiers actuellement. Certes, les jeunes au pouvoir (ceux qui dirigent le club actuellement) font de leur mieux pour ramener des liquidités en collaboration avec les ex-présidents du club. A part cela, la nomination de Kamel Kolsi en tant que manager général de toutes les sections est un bon point. Celui-ci a roulé sa bosse à la fédération en tant que directeur technique national. Il connaît la maison clubiste sur le bout des doigts. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire un effort financier pour recruter de bons joueurs pouvant donner ce plus attendu de la part du Club Africain. Le choix de Bertrand Marchand à la barre technique de l'équipe senior est approprié à plus d'un titre.

Il est donc évident que le Club Africain aura un visage différent lors de la phase retour. Le comité directeur provisoire a déjà recruté deux joueurs, Chammakhi de l'Olympique de Béja et le jeune Wajdi Sahli de l'Etoile Sportive du Sahel. Outre cela, Zouhaïer Dhaouadi et Tijani Belaïd sont revenus au club. De bon augure dans la perspective où l'équipe aura toujours besoin de cadres pour encadrer les jeunes.

