Sénégal: Les avocats de Khalifa Sall et Cie obtiennent le renvoi de leur procès au 23 janvier

L'année 2017 sera certainement inoubliable pour le maire de Dakar et certains de ses collaborateurs… Plus »

Le porte-parole des avocats de l'Etat du Sénégal, Me Yérim Thiam, estime pour sa part que "l'affaire est en état d'être jugé" et dit souhaiter qu'elle "soit retenue".

Selon lui, la citation à témoins, l'avis non envoyé aux conseils et la non transmission de l'intégralité du dossier aux conseils sont les motifs ayant amené la défense à solliciter le renvoi du procès.

"Nous n'avons pas reçu un avis. J'ai toujours été prêt mais pour les conditions d'un procès juste et équitable nous devons nous préparer", a ajouté Me Doudou Ndoye.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.