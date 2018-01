Burkina Faso: Promotion immobilière - Sureté BF International s'engage à révolutionner le secteur

Sureté BF international est née face à un triste constat selon son promoteur, Joseph Zagré : « Chaque Burkinabè a un droit constitutionnel au logement et à des conditions de vie décentes alors que non seulement les prix des locations s'envolent et que la propriété est inaccessible à la majorité des Burkinabè.

Aussi les Burkinabè sont victimes et/ou insatisfaits des promoteurs immobiliers véreux, des publicités mensongères sensationnelles dans l'immobilier, des logements sociaux exigus et de mauvaise qualité ».

C'est pour faire autrement que les autres et offrir un cadre d'habitation viable et sécurisé aux populations que le promoteur accompagné par une jeune équipe a décidé de porter sur les fonts baptismaux cette structure à vocation international.

Dans cette optique, Sureté BF International ambitionne réaliser plus de 100 000 logements sociaux de divers standings à des prix imbattables. Ainsi à partir de 7,8 millions de Francs CFA, chaque Burkinabè pourra s'offrir un habitat chez Sureté Bf.

« Les bâtiments que nous allons construire sont de standings accessibles aussi bien au Burkinabè moyen qu'à ceux à la recherche d'une habitation de haut standing.

Ces différentes construction à usage d'habitation, de bureaux ou de commerces auront les qualités requises pour servir de garanties bancaires pour les personnes désireuses d'investir » a promis M. Zagré.

A titre illustratif, les cités qui sortiront de terre dans un peu d'un an seront viabilisées et dotés de toutes les commodités avec en plus des centres commerciaux et des complexes scolaire. Les travaux pour la construction de la première tranche de 320 logements sur un site de 15 hectares débuteront en mars 2018.

Un central solaire et des kits solaires sont prévus pour éclairer les habitations et ce avec l'accompagnement d'une structure spécialiste en énergie solaire.

Et pour offrir des logements modernes (duplex, appartements, maisons en F5, F4, F3, F2) aux populations, Sureté BF International va s'appuyer sur son équipe jeune constituée de trois architectes formés au Maroc rompus dans la conception et l'élaboration de plan d'urbanisation.

La jeune entreprise est accompagnée dans son aventure par Justin Barro, ancien gouverneur par intérim de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).

« Cette jeune structure s'est inscrite dans une démarche novatrice et une volonté de donner la possibilité aux Burkinabè résidents sur le territoire national et à l'étranger de bénéficier d'un logement décent et accessible en réalisant un objectif de 100 000 logements.

Il s'agit d'un défi pour Sureté BF International qui ne devra pas cesser d'innover pour faire de son ambition une réalité. Elle ne devra pas construire des abris mais des maisons ayant un certain confort, une certaine solidité garant de leur durabilité » a fait savoir le parrain Justin Barro.

Il s'est donc engagé à soutenir cette dynamique entreprise pour qu'elle soit un partenaire crédible dans le domaine du logement au Burkina. Outre la promotion immobilière, Sureté BF International entend s'investir dans le Génie civil, le bâtiment et les travaux publics.

Par ailleurs, Sureté BF International ambitionne se tourner à l'international en ouvrant progressivement des antennes dans d'autres pays étrangers. Actuellement, elle dispose déjà d'une représentation en Côte d'Ivoire.