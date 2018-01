Congo-Brazzaville: Emulation - La fondation JED présente les lauréats de la 11e édition du trophée « Le 1er des meilleurs »

Depuis le 1er janvier, l'Ouganda, la Zambie et le Congo sont en droit de ne plus apporter leur protection aux citoyens… Plus »

Outre les trophées du mérite scolaire aux examens d'Etat, notamment le certificat d'études primaires élémentaires, le brevet d'études du premier cycle, le brevet d'études techniques, le baccalauréat général et technique, la fondation Jeunesse, éducation et développement (JED) va également primer les meilleurs élèves des classes intermédiaires : 6e, 5e, 4e, seconde et première. « Le Congo compte aujourd'hui cinquante-huit lycées pour trois cent douze CEG, à chacun de ces niveaux, l'élève ayant obtenu la plus forte moyenne sera récompensé puisque la fondation travaille en parfait partenariat avec les ministères en charge de l'éducation nationale. Ce sont des partenaires naturels dans ce que nous faisons de la première édition à ce jour », a expliqué Esther Ayissou Gayama, se félicitant du fait que depuis quatre ans, les lauréats étaient informés de ce qu'ils étaient les meilleurs, alors qu'à l'époque c'est la fondation qui le signifiait.

La cérémonie solennelle de remise des distinctions scolaires aux premiers des meilleurs élèves des écoles publiques du Congo se déroulera le 4 janvier, au ministère des Affaires étrangères. Comme lors des précédentes éditions, ils sont au total vingt-huit lauréats venus des douze départements du pays, des écoles spéciales (Institut national des aveugles du Congo et Institut des jeunes sourds de Brazzaville), du lycée scientifique de Massengo, du lycée d'excellence de Mbounda ; de l'école militaire préparatoire général Leclerc et des écoles conventionnées catholiques.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.