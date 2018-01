Congo-Brazzaville: Civisme - Les jeunes invités à observer des valeurs morales

Depuis le 1er janvier, l'Ouganda, la Zambie et le Congo sont en droit de ne plus apporter leur protection aux citoyens… Plus »

Dans son message sur l'état de la nation en 2017, le président de la République n'a pas manqué d'interpeller les jeunes qui sont l'avenir d'un pays. « Les jeunes doivent s'imprégner des grands principes de la République et du respect de l'Autre et du bien public, pour garantir l'avènement d'une société plus fraternelle qui éloigne, aujourd'hui et demain, de la violence et de l'incivisme en prônant l'observation stricte des valeurs morales », a indiqué Denis Sassou N'Guesso.

La société congolaise est actuellement en proie au grand banditisme urbain, surtout dans les grandes villes comme Brazzaville et Pointe-Noire où des jeunes n'hésitent pas un seul instant à violenter les autres. Ils sont, pour la plupart, regroupés au sein des écuries portant des noms « les Américains » ou « les Arabes » et n'ont pas souvent de pitié lorsqu'ils se retrouvent en face de ceux qu'ils considèrent comme des adversaires. Les simples passants y font parfois des frais. Ces violences sont également signalées en milieu scolaire où des élèves des établissements différents s'affrontent souvent.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.