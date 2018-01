Congo-Brazzaville: Finances publiques - D'importantes réformes en perspective

Depuis le 1er janvier, l'Ouganda, la Zambie et le Congo sont en droit de ne plus apporter leur protection aux citoyens… Plus »

La sécurisation des recettes de l'Etat dans les régies financières est essentielle, a estimé le ministre des Finances, pour restaurer l'équilibre macroéconomique. Il est donc nécessaire, a-t- martelé, d'accélérer le processus d'informatisation des services du Trésor public, des impôts et des douanes.

Le comité de pilotage en charge du programme de ces réformes, qui s'est réuni le 28 décembre 2017 à Brazzaville, sous la direction du ministre des Finances et du budget, Calixte Nganongo, a dit aussi poursuivre l'interconnexion des régies financières par le biais du Système intégré de gestion des finances publiques et la mise en place du paiement électronique dans les banques, pour rompre avec la paie manuelle.

La République du Congo est en négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un possible accord sur le programme économique et financier. Dès le début de cette année, le pays devrait amorcer de nouvelles réformes en matière de sécurisation de la collette des recettes et de gestion des dépenses publiques.

