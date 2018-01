Afrique: Unicef - Henrietta Fore nouvelle directrice générale

L'Américaine a été nommée par le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, le 22 décembre 2017, en remplacement d'Anthony Lake dont le mandat est arrivé à terme, le 31 décembre.

Selon le secrétaire général de l'ONU, Henrietta Fore a, à son actif, plus de quatre décennies d'expérience, notamment dans la fonction publique. Un poste qui l'a conduite à être la première femme administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et directrice de l'aide étrangère des États-Unis, plus précisément au département d'État de 2007 à 2009.

Dans sa carrière à l'USAID, Henrietta Fore a été administratrice adjointe pour l'Asie et administratrice adjointe pour les entreprises privées, notamment de 1989 à 1993. En outre, elle a occupé les fonctions de sous-secrétaire d'État à la gestion, de directrice générale des opérations du département d'État et de 37e directrice de l'Hôtel de la monnaie au département du Trésor.

Actuellement présidente du conseil d'administration et présidente directrice générale de Holsman International, une société de production et d'investissement, l'heureuse promue a également présidé le conseil d'administration de nombreuses entités à but non lucratif ou à but lucratif en mettant plus l'accent sur le développement et en agissant auprès des enfants du monde.

Passant le témoin à son successeur, l'ancien directeur de cette institution qui œuvre et multiplie les actions pour la résolution des problèmes liés à la protection des enfants dans le monde, Anthony Lake, a reconnu que la vaste expérience de Henrietta Fore enrichira l'action de l'Unicef en faveur des enfants. « Je sais que cette organisation la soutiendra de la même manière qu'elle m'a soutenu. Car, sa réussite sera la réussite de l'Unicef et par conséquent une réussite pour les enfants du monde entier. Parce que, dans environ cent quatre-vingt-dix pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant chaque jour et partout. Ceci, afin de construire un monde meilleur pour tous », a-t-il déclaré.

Notons que Henrietta Fore deviendra la septième directrice générale de l'Unicef, cette institution qui travaille parfois dans certains endroits les plus inhospitaliers au niveau mondial, notamment pour aider les enfants les plus défavorisés.