Congo-Brazzaville: Loisirs à Pointe-Noire - La population attirée par le rond-point de la République

L'endroit nouvellement construit et embelli selon les règles de l'art est pris d'assaut par les Pontégrins depuis le 23 décembre dernier, à la faveur des fêtes de fin d'année et de Nouvel An.

Véritable lieu d'attraction grâce à sa nouvelle configuration plus reposante, touristique voire historique, le rond-point de la République a été ouvert au public le 23 décembre 2017 sans une grande cérémonie officielle. Il suscite de la curiosités car pour de nombreux jeunes de Pointe-Noire, cette place passe au premier plan de tous les espaces de distraction de la ville. Frédéric, élève au lycée Pointe-Noire 2, témoigne: « J'étais à l'école où nous avons appris que le rond-point de Lumumba venait d'être ouvert au public. Avec des collègues, nous sommes arrivés sur les lieux pour se faire des photos. Ces lieux deviennent très beaux et très attirants avec des jets d'eau, des places pour s'asseoir et une grande stèle de plus de dix mètres de hauteur à l'extrémité de laquelle se trouve l'un des éléments des armoiries de la République, une femme assise tenant la Devise du pays ».

D'aucuns estiment que c'est un bon jardin public qui voit le jour en ce début d'année 2018 au cœur même de Pointe-Noire. L'endroit, pour eux, mérite maintenant son appelation de rond-point de la République et change positivement l'image centrale du premier arrondissement, Emery-Patrice-Lumumba. Certes, les 23, 25 et 31 décembre, les gens se sont rués sur les lieux, mais jusqu'alors ils ne désemplissent pas.

Un homme d'un certain âge croisé sur les lieux s'est exprimé en peu de mots de la date du 28 novembre 1958, celle relative à la proclamation de la République, « Je suis content que ce rond-point qui porte le nom de la République soit construit de la sorte, car la date du 28 novembre 1958 est historiques. Elle est très importante et devrait tout temps être enseignée aux différentes générations... Ce fut une erreur quand on a semblé l'oublier pendant des décennies », a signifié un homme âgé, croisé sur les lieux.

De nombreux touristes s'efforceraient à aller se recréer sur cette place du rond-point de la République, comme jadis au bord de l'océan atlantique.