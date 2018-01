Mauritanie: La crise du papier se poursuit et les journaux sont toujours à l'arrêt

Pour ce doyen de la presse privée, il y a urgence. Non seulement il n'y a plus de journaux papier, mais depuis cet automne, la quasi-totalité des télévisions privées ont été fermées pour défaut de paiement de redevance.

Chaque jour, les journalistes préparent une édition en espérant que la situation se débloque. Ils ne se sont pas encore découragés, mais ça pourrait venir, estime Mamoudou Sy, le directeur de l'Eveil Hebdo : « La plupart des journalistes sont attachés aux journaux et ils font l'effort de rester plus ou moins présents, mais à la longue, cette situation peut engendrer un découragement ».

Les premiers jours de pénurie, l'imprimerie nationale leur avait réservé le peu de papier qu'il restait. Aujourd'hui, tous les titres sont logés à la même enseigne et ce sont une vingtaine de journaux qui ne paraissent plus.

C'est signe que le problème est devenu sérieux. Même les quotidiens gouvernementaux Chaab en langue arabe et Horizons sa version française, ne sont plus épargnés. Ils ne paraissent plus depuis mercredi dernier.

Depuis plus de deux semaines, les Mauritaniens n'ont plus de journaux papier. La rupture de l'approvisionnement en papier qui ne devait durer que quelques jours s'éternise.

