Togo: Pénurie de carburant - Le spectre s'étend à d'autres villes du pays

Apportant des éléments sur cette pénurie, la LCT (Ligue des Consommateurs du Togo) d'Emmanuel Sogadji, dit avoir été informée par une source "que les tractations ont avancées pour l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe les prochains jours" et que d'autres "sources expliquent la pénurie à l'absence de stock dans les bacs à la STE et à la STSL alors que les autorités affirment avoir fait la commande à temps.

"Il faut augmenter et nous libérer rapidement", ont détonné certains consommateurs furieux, qui croient savoir ce qui en serait la suite de cette pénurie. s'expriment ils dans la fureur et dans la colère.

Pire, après un service minimal, le pompiste vient dire qu' il n'y a plus de carburant. Ce sont des cris de désolation et de crispation", c'est le consta dont à été saisi ce matin, le MMLK.

"La pénurie de carburant s'est exacerbée ce mercredi et serait étendue vers d'autres villes de l'intérieur du pays. Au moment où l'on s'attendait à la normalisation de la situation. Ici à la station Shell Hedzranawoe, ce sont de file interminables de motos et d'automobiles à la quête de l'essence.

